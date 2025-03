Evade dai domiciliari e prova a colpire i poliziotti con una mazza da baseball: arrestato a Rimini

Sabato pomeriggio la Polizia di Rimini ha tratto in arresto un cittadino italiano, destinatario della misura cautelare degli arresti domiciliari per il reato di evasione. Verso le 17 un equipaggio dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, veniva inviato nei pressi del sottopassaggio ferroviario, in soccorso al personale sanitario che aveva tentato invano di prestare cure mediche ad un uomo in condizioni di evidente alterazione psico-fisica. L’uomo, dopo aver minacciato il personale medico, si era allontanato zoppicante, in direzione mare. Pochi minuti dopo, agli operatori perveniva un’ulteriore segnalazione dal portiere di una struttura ricettizia, in riferimento allo stesso uomo. Gli agenti giunti presso l’hotel, apprendevano che l’uomo era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, per maltrattamenti nei confronti della moglie. All’invito degli operatori di seguirli in Questura per gli accertamenti del caso, l’uomo dava in escandescenza e cercava di colpirli dapprima con una mazza da baseball poi con spintoni, al fine di divincolarsi.

In considerazione dei fatti accaduti, il soggetto veniva condotto presso gli uffici della locale Questura e trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo previsto per la mattinata odierna.