Esce dal suo ristorante per difendere un ragazzo da due ladri che vogliono rubargli la bici e viene aggredito: doppio arresto della Polizia

Domenica sera la Polizia di Rimini ha tratto in arresto due cittadini stranieri per il reato di violenza privata aggravata.

Verso le 23, una Volante veniva inviata in Piazzale Cesare Battisti per la segnalazione di un’aggressione verso il titolare di un’attività di ristorazione. Il ristoratore riferiva di essere intervenuto, poco prima, in difesa di un ragazzo a bordo di una bicicletta fermato dai due stranieri che tentavano di portagli via la bici. Precipitatosi fuori dal suo ristorante, udite le grida di allarme, l’uomo si era interposto tra i due stranieri, che cercavano di impossessarsi della bicicletta, e il ragazzo che cercava di trattenerla. L’intervento dell’uomo, permetteva al giovane di allontanarsi, e metteva in agitazione i due stranieri che, innervositi, inveivano contro l’uomo con minacce e spinte. Uno dei due soggetti, raccoglieva a terra una pietra di grandi dimensioni con l’intento di scagliarla contro, veniva bloccato dall’arrivo degli operatori di Polizia che trattenevano i due e procedevano al loro accompagnamento presso gli Uffici della Questura. I due stranieri venivano tratti in arresto, in attesa del giudizio di rito direttissimo previsto per la mattinata odierna.