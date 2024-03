«Ero a Rimini. Non c’entro con la strage di Bologna». La difesa di Paolo Bellini

BOLOGNA. “Io non ho nulla a che spartire con la strage di Bologna, so che non sono il signore del filmino, non sono un terrorista e alle 9 del 2 agosto 1980 ero a Rimini”. Con queste parole Paolo Bellini, imputato per concorso nell’attentato alla stazione ferroviaria del capoluogo emiliano, torna a proclamarsi innocente nelle dichiarazioni spontanee rese questa mattina davanti alla Corte d’Assise d’appello bolognese. Rivolgendosi ai giudici, l’ex esponente di Avanguardia nazionale torna poi a chiedere, a più riprese, un confronto con l’ex moglie Maurizia Bonini, che nel processo di primo grado ha smontato il suo alibi per il giorno della strage. “La mia ex moglie non mi ha mai coperto, nella sua fantasia dice che mi ha coperto, ma fate gli incroci con tutte le intercettazioni”, dice Bellini, affermando che “vengo massacrato da 40 anni sulla storia di Bologna”. L’imputato, ricostruendo i suoi spostamenti nella giornata del 2 agosto 1980, ribadisce infatti per l’ennesima volta che quel giorno arrivò a Rimini la mattina presto, per poi partire subito con la famiglia per il passo del Tonale, dove “arrivammo alle 17.45 o alle 18”. Terminate le dichiarazioni spontanee di Bellini, il presidente della Corte Alberto Pederiali ha concluso l’udienza: il processo riprenderà il 10 aprile, con l’imputato che assisterà all’udienza in collegamento video dal carcere di Spoleto, dove è detenuto dallo scorso giugno.