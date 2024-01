Ennesima spaccata a Rimini. La banda del tombino colpisce a Rivabella

L’ennesima vetrata spaccata con un tombino di cemento e ancora una volta, letteralmente, “sotto tiro” ci è finita la zona di Rimini Nord. A svegliarsi con la vetrina infranta, ieri mattina, è stato un negozio di Rivabella, Prezzi pazzi, in via Ennio Coletti. Un’attività che vende chincaglieria varia a pochi passi dalla riva del mare, in cui è possibile trovare di tutto, dagli oggetti per la casa all’abbigliamento.

E anche qui, come per le innumerevoli attività finite nel mirino dei malviventi, a essere sottratto è stato solo il fondo cassa. Poche decine di euro, mentre i danni arrecati all’attività sono ingenti, vista la necessità di sostituire la porta d’ingresso.

In aiuto alla polizia di Stato, accorsa sul luogo dell’ennesimo colpo, verranno le immagini immortalate dalle telecamere che hanno ripreso i malviventi.

L’entrata in azione

Il ladro, o, come pare più plausibile, i ladri, sono entrati in azioni intorno alle 5 del mattino di venerdì, facendo suonare l’allarme del negozio e dando la sveglia a tutto il vicinato. Sul posto sono accorsi immediatamente gli agenti delle Volanti, che hanno svolto i rilievi del caso, constatando, anche in questa occasione, che il modus operandi è sempre lo stesso: staccare un tombino da terra e colpire la vetrata del negozio, entrare e prelevare solo i soldi del fondo cassa (spiccioli in quasi tutti i colpi messi a segno) e ignorare completamente tutta la merce in bella mostra. Anche quella che rivendendola renderebbe un bottino ben più nutrito di quello che si ottiene entrando furtivamente nei negozi e prendendo i soldi rimasti nel registratore di cassa.

I precedenti

Tra i precedenti che più di tutti destano clamore, proprio considerando gli articoli presenti nel negozio, tutti ignorati, c’è il colpo di due notti fa al negozio di scarpe e abbigliamento Casalini, a Viserba. I malviventi, infatti, non hanno sottratto nulla: eppure c’erano abiti e calzature di valore. Lo stesso discorso vale per le spaccate di qualche settimana fa in viale Ceccarini a Riccione, dove altri negozi di abbigliamento sono stati presi di mira, ma la merce non è stata toccata. La vicinanza territoriale con i colpi di Viserba, certo, rende più facile accomunare le azioni criminali della notte scorsa con quelle al bar Biarritz, in piazza Pascoli e quello tentato da Gino’s nel centro commerciale in cui c’è anche il Conad La fonte. Da non dimenticare, inoltre, le spaccate della scorsa settimana in via Caduti di Marzabotto, tra cui il ristorante La brocca, e il bar in piazza Mazzini.