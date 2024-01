Elezioni. Nel Riminese 16 comuni al voto. In tanti sperano nel tris. Sacchetti in attesa di “incoronazione” per Santarcangelo

Saranno 16 i comuni al voto su 27 ma quelli “grossi” come Rimini, Riccione e Cattolica stanno a guardare. Occhi puntati invece su Bellaria, Santarcangelo, Misano e San Giovanni in Marignano dove il naturale passare del tempo politico potrebbe regalare scenari imprevisti, anche perché all’orizzonte si profila la possibilità di aprire la strada al terzo mandato e quindi chance di candidatura a Stefania Sabba (Verucchio), Daniele Morelli (San Giovanni) e Mirna Cecchini (San Clemente) destinati a uscire di scena in quanto al secondo mandato. Si vedrà.

A San Giovanni in Marignano, Morelli (Pd) sembrerebbe intenzionato a correre ancora (se possibile), peccato che il centrosinistra in pratica abbia già indicato l’attuale vice sindaca Michela Bertuccioli.

Santarcangelo è la realtà più popolosa che andrà alle urne e insieme a Bellaria (sopra i 15mila abitanti) potrebbe essere costretta a fare ricorso al ballottaggio. La sindaca Alice Parma lascia e il candidato naturale è da tempo Filippo Sacchetti anche se ancora manca l’incoronazione del Pd. L’opposizione potrebbe affidare le proprie chance a Domenico Samorani.

A Bellaria il centrodestra non dovrebbe avere problemi a giocarsi la candidatura bis del sindaco Filippo Giorgetti, ma gli osservatori della politica non possono fare a meno di notare una certa esuberanza sotto forma di critica da parte di Enzo Ceccarelli, ex sindaco del paese. Qualcuno ipotizza una lista di disturbo, alla fine dovrebbe prevalere la ragione. Il Pd sta alla finestra, in ogni caso il candidato scelto a settembre (Francesco Chiaiese) è stato detronizzato. A Misano non dovrebbe avere problemi l’attuale sindaco Fabrizio Piccioni, l’unico ostacolo è rappresentato da Marcello Tonini, ex direttore generale dell’Ausl al quale da tempo qualcuno attribuisce velleità politiche, tanto da finire nel toto-nomi di Rimini.

Potrebbero essere ricandidati i sindaci di tutti gli altri Comuni: Casteldelci (Fabiano Tonielli), Maiolo (Marcello Fattori), Talamello (Pasquale Novelli), San Leo (Leonardo Bindi), Poggio Torriana (Ronny Raggini), Montegridolfo (Lorenzo Grilli), Mondaino (Massimo Giorgi), Saludecio (Dilvo Polidori), Montecopiolo (Pietro Rosi) e Montefiore (Filippo Sica).