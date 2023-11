Ecomondo. Clima. Il ministro Pichetto Fratin: “La decarbonizzazione è opportunità di crescita”

“Il cambiamento climatico è una realtà e una grande sfida” su cui intervenire a livello nazionale anche con una legge sul consumo di suolo. Come chiede tra l’altro la Regione Emilia-Romagna. Su il sipario questa mattina in fiera a Rimini su Ecomondo, il salone della green economy organizzato da Italian exhibition group, la società nata dalla fusione delle Fiere di Rimini e di Vicenza. E il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin, intervenendo al taglio del nastro, sottolinea che l’Italia “deve portare avanti i passi necessari” vedendo gli obiettivi di abbattere le emissioni del 55% al 2030, “un’impresa ardua per quanto succede a livello mondiale”, e della neutralità al 2050 “come nuova crescita, come nuovo modello di consumo e produzione”. Dunque “occorre trovare il punto di equilibrio tra obiettivo finale ed economicità del percorso e rispetto del sociale”. Puntando sulla “crescita, non sulla decrescita”. Decarbonizzazione come “sfida”, quindi, prosegue il ministro, come “cambiamento del sistema precedente per l’innovazione e non per difendersi”. Perché se preoccupa il cosiddetto green washing, “c’è il falso ma c’è anche il vero”. Da questo punto di vista la proposta per il Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici indica 361 azioni. Tra i settori in cui intervenire Pichetto Fratin segnala l’edilizia, con la necessità di “agevolazioni, crediti d’imposta e un percorso per fabbricati più efficienti. Abbiamo molti edifici in cemento armato che hanno una scadenza e probabilmente vanno rifatti. Un’emergenza da legare a una normativa nazionale sul consumo di suolo, una legge quadro perché le competenze sono ripartite a livello regionale e comunale”.

Anche l’agricoltura, continua il ministro, deve essere “più moderna”, e plastica e minerali sono “un altro tema di sfida”. Dunque “gli impegni sono tanti”, aggiunge il ministro a margine con i giornalisti, e “il primo è quello di agevolare il sistema privato nel rinnovarsi, evitando di fermare chi per primo coglie le opportunità di crescita. Sul fronte approvvigionamento, conclude, i rapporti con Algeria, Tunisia e Nord Africa sono “ottimi con governo e fornitori, con un grande impegno dell’Italia di aiuto e collaborazione economica”.