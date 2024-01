Ecco la prima squadra Arcigay di volley: «Siamo inclusivi, dagli spalti no a insulti e battutine»

«Siamo inclusivi, aperti al prossimo. Il nostro scopo è di accogliere tutti senza distinzioni. Ma dagli spalti non dovranno levarsi insulti o battutine». Risuonano entusiaste le voci di Marco Tonti ed Emiliano Ciavatta (presidente e vicepresidente di Arcigay), mentre annunciano la nascita della prima squadra di pallavolo Lgbtqi+. La sfida, come sottolineano, è delle più ostiche: rivoluzionare lo sport, facendo sì che si liberi definitivamente di quei rimasugli di omofobia e transfobia che persistono tutt’oggi. E a causa dei quali molte persone continuano a sentirsi discriminate. «Anche far parte di una squadra deve poter essere inclusivo - spiegano -. È per questo che abbiamo deciso di supportare l’iniziativa». Ma su una cosa sono intransigenti: «A chi aderisce, chiediamo la condivisione assoluta dei nostri principi».

Tonti, partiamo dall’inizio: come è nata l’idea di una squadra di pallavolo Lgbtqi+?

«In realtà è stato un puro caso. Al bagno 27 - quello, per intenderci, con la celebre passerella arcobaleno -, la scorsa estate, era stata avanzata la proposta di dar vita alla prima squadra di pallavolo Lgbtqi+. Ovviamente mista. L’idea venne ad Emanuele Moretti, forte del fatto che iniziative del genere ci fossero ormai in tutta Italia. Ma non a Rimini».

Qual è il ruolo di Arcigay in tutto ciò?

«Un ruolo di supporto. Se ci sono persone che, come Moretti, propongono cose di questo tipo, siamo i primi ad alimentarle e a renderci disponibili. Tutto purché l’obiettivo sia di includere».

Non si rischia, con una squadra che nasce con simili premesse, di incappare in un’esclusione “al contrario”?

«In realtà no - è Emiliano Ciavatta a parlare -, perché la nostra squadra è aperta a tutti. Eterosessuali compresi. Alle persone che aderiscono, ovviamente, non chiediamo di svelare il loro orientamento sessuale. Uno dei principi su cui ci basiamo è proprio quello di non escludere nessuno. Infatti abbiamo avuto interessamento anche da persone esterne alla comunità».

Qual è lo scopo che vi muove?

«Riteniamo che, nonostante la società si sia evoluta, lo sport sia rimasto un ambiente intriso di discriminazioni verso la comunità Lgbtqi+. Molte persone che ora si allenano con noi, in precedenti team hanno riferito di essersi sentite discriminate. Appena hanno saputo della nostra squadra si sono subito iscritte».

In quanti hanno aderito? Avete già un calendario di incontri?

«Abbiamo superato le 20 adesioni. L’allenatore, Gabriel Censoni, ha persino dovuto aggiungere ulteriori allenamenti per via dell’elevato numero di adesioni. Quasi tutti uomini, e da quello che sappiamo sono prevalentemente Lgbtqi+. Per ora ci sono poche donne. Per quanto riguarda gli incontri, a primavera vorremmo partecipare a un torneo organizzato dalla squadra universitaria di Rimini. Fino ad oggi abbiamo disputato solo un’amichevole contro una squadra di pallavolo mista».

La domanda sorge spontanea: qualche battutina da parte dei tifosi?

«No, anche se giocando “in casa” era prevedibile. Conoscevamo i nostri avversari ed anche gli spettatori, non c’è stato alcun insulto. Sicuramente è uno scenario che non possiamo escludere, data la novità di cui si fa portavoce la squadra. Speriamo non ci siano battutine, o peggio ancora che non si scada in luoghi comuni. E soprattutto, che siano i tifosi di entrambe le squadre a sollevarsi contro eventuali attacchi».

E se questi attacchi dovessero esserci?

«Non ci spaventano. Da anni combattiamo le nostre battaglie alla luce del sole. Non ci fa paura nulla».

Una curiosità: c’è stato qualcuno che, ispirato da questo clima inclusivo, ha deciso di fare coming out?

«Per ora no. Ma siamo talmente aperti mentalmente che non ce n’è la necessità. Del resto, ad una persona eterosessuale chiederebbero mai di farlo? Vorremmo che non ce ne fosse bisogno neanche qui».