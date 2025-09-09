Drone contro Global Flotilla, Croatti: «Episodio inquietante, teniamo alta l’attenzione» VIDEO

RIMINI. «Mentre le imbarcazioni a Catania sono pronte a partire, ci arriva la notizia da Tunisi di un episodio inquietante che mi lascia davvero sconcertato: un’esplosione sulla “Family Boat” della Global Sumud Flotilla, la nave principale, con a bordo attivisti come Greta Thunberg e membri del comitato direttivo, ancorata nelle acque tunisine vicino a Sidi Bou Said. Ne sapremo di più dopo la conferenza stampa convocata dalla Global Sumud Flotilla. Teniamo sempre alta l’attenzione sulla missione perché solo gli occhi del mondo puntati su queste imbarcazioni impediranno episodi gravi verso la Flotilla». Lo scrive su Facebook il senatore del Movimento 5 Stelle Marco Croatti, imbarcato sulla Sumud Flotilla.

«Questo video smentisce in maniera inequivocabile la versione delle autorità tunisine, secondo le quali l’incendio sarebbe divampato tra i giubbotti salvagente. La verità è che la nave Handala, parte della Global Sumud Flotilla, è stata colpita da un razzo che ha poi causato le fiamme a bordo. Siamo di fronte a un atto gravissimo contro una missione umanitaria che ha l’unico scopo di rompere l’assedio e portare aiuti alla popolazione di Gaza, sottoposta da quasi due anni a un massacro e a una pulizia etnica inaccettabile». Così su X invece Angelo Bonelli, parlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di Avs rilanciando un video che conferma che l’imbarcazione Handala, dove viaggiano attivisti internazionali tra cui Greta Thunberg, è stata colpita da un drone.