Domenica la passeggiata con gli ospiti del Canile di Rimini: si parte del Ponte di Tiberio

Domenica 19 novembre è in programma la ‘Passeggiata a 4 Zampe’, un’iniziativa promossa nell’ambito del programma ‘Be Kind To Animals’ dalla Cooperativa sociale Cento Fiori per far conoscere alla cittadinanza e agli amanti degli animali i cani attualmente ospiti nel canile di Rimini, in attesa di essere adottati e di trovare una nuova casa. La camminata - che partirà alle ore 16 dal Ponte di Tiberio, lato San Giuliano - vuole essere una piacevole e divertente occasione per interagire con gli ‘amici pelosi’ della struttura Stefano Cerni, approfondendo le loro storie. “L’evento – dice l’assessora al Benessere degli Animali del Comune di Rimini, Francesca Mattei - non solo offre un’opportunità per trascorrere del tempo con i quattro zampe del canile di San Salvatore, ma contribuisce anche a sensibilizzare la comunità sull’importanza delle adozioni consapevoli e responsabili”.