Dito staccato a morsi nella rissa in spiaggia a Rimini, tutti condannati

E’ finita con una condanna uguale per tutti e tre gli imputati, la storia del dito staccato a morsi e, secondo la prima ricostruzione del tempo, ingerito da un nigeriano all’epoca 25enne, durante una rissa in spiaggia, nei pressi di un chiringuito al bagno 70, all’inizio del giugno 2022. Il giovane di origini africane (difeso dall’avvocato Luca Greco) e altri due giovani albanesi (difesi dall’avvocata Paola Zavatta) ieri mattina sono comparsi davanti al giudice, che con la sentenza ha messo la parola fine al primo grado di giudizio. In realtà era coinvolto anche un quarto giovane, ma non è mai stato identificato e perciò non è mai finito a processo. Nel frattempo, la falange staccata è parzialmente “ricresciuta”.

Il verdetto, al netto di quanto dimostrato a dibattimento, è stato di sei mesi (pena sospesa) per rissa per tutti e tre. Le lesioni personali gravi contestate al nigeriano sono infatti decadute, con l’assoluzione con formula piena (per questo capo di imputazione), non essendo stato possibile dimostrare che lo straniero, quella sera, avesse lui in persona ed effettivamente staccato un dito al contendente. La rissa, infatti, secondo quanto ricostruito, sarebbe nata perché più ragazzi avevano adocchiato la stessa donna. Uno scontro letteralmente a sangue, per avere la meglio sui rivali nel corteggiamento, che oltre ad aver avuto come risultato il dito mozzato, aveva visto i quatto staccare le aste degli ombrelloni per darsele di santa ragione con quelle. Violenza bruta interrotta dall’intervento della Vigilar che pattugliava la zona, culminato con l’arresto dei tre da parte della polizia, mentre il quarto (verosimilmente africano) se l’è data a gambe.