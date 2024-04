Diffondere la cultura del mare: Rimini aderisce a “Cities with the Ocean” sostenuta dall’Unesco

Rimini aderisce all’iniziativa “Cities with the Ocean – Call to Action”, il network globale di città costiere accomunate dalla volontà di diffondere e alimentare la conoscenza su tutto ciò che riguarda l’oceano e il rapporto con le città. L’iniziativa - promossa dalla Decade delle Scienze dell’Oceano per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite guidata dall’Unesco lanciata ufficialmente l’8 aprile scorso a Barcellona nell’ambito della Conferenza annuale - è finalizzata a mobilitare la scienza, i dati e le conoscenze sull’oceano per affrontare le sfide delle città costiere, per costruire una coesistenza armoniosa tra le città e l’oceano, assicurando sostenibilità e resilienza.

Tredici le città che hanno annunciato la loro partecipazione alla piattaforma: insieme a Rimini anche Auckland (Nuova Zelanda), Barcarena (Brasile), Barcelona (Spagna), Horta (Portogallo), Lagos (Nigeria), Matosinhos (Portogallo), Miami (Stati Uniti), Mombasa (Kenya), Nizza (Francia), Niteroi (Brasile), Qingdao (China). Unica altra città italiana è Venezia.

L’Unesco sosterrà queste città sviluppando programmi adatti alle loro esigenze come ad esempio nell’ambito della formazione dei pianificatori urbani per anticipare i rischi dell’erosione costiera.

Diffondere la cultura del mare

L’adesione del Comune di Rimini a questa importante iniziativa internazionale è inserita nelle attività di Rimini Blue Lab (RBL), laboratorio di innovazione sociale finanziato con fondi europei della regione Emilia-Romagna che promuove l’anima blu della città di Rimini, il mare, per diffondere la conoscenza e la cultura del mare attraverso un dialogo e un confronto con ragazzi e ragazze, per pensare al futuro e contribuire a proteggere, conservare e usare in modo sostenibile il mare e le sue risorse. In particolare, questa ultima azione è frutto della collaborazione avviata con il Decade Collaborative Centre for Coastal Resilience (DCC-CR), centro di ricerca ONU in tema di resilienza costiera nato nel 2022 all’Università di Bologna - Dipartimento di Fisica e Astronomia, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna.

I sottoscrittori del progetto (sindaci, governatori, rappresentati di autorità portuali, aziende private e organizzazioni della società civile regionali e internazionali) si impegnano ad accrescere la conoscenza sull’oceano (ocean literacy), a promuovere un approccio integrato sugli oceani e le città, per la mitigazione e l’adattamento al cambiamento climatico, a sostenere lo sviluppo di un’economia blu locale sostenibile e inclusiva e a collegare l’azione per l’oceano con altre agende, come l’agenda urbana sostenibile e nel suo complesso l’agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile.

“Obiettivi – commenta l’amministrazione comunale - che rispecchiano le linee di indirizzo che guidano gli interventi e i progetti che la città di Rimini sta portando avanti negli ultimi anni, attraverso un programma di rigenerazione urbana che ha nell’aumento della resilienza urbana ai cambiamenti climatici uno dei suoi aspetti più qualificanti. Due su tutti: il Piano di salvaguardia della balneazione e il Parco del Mare, quest’ultimo esempio cardine di una pianificazione urbana pubblica orientata anche al de-sealing, cioè alla de impermeabilizzazione del suolo attraverso la rimozione di cemento e asfalto e con ricorso a soluzioni basate sulla natura. In questo quadro, si inseriscono anche gli interventi di riforestazione della città e ampliamento delle aree verdi che troveranno sistema nella nuova strategia di pianificazione e gestione del patrimonio naturale verde della città”.