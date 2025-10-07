Deve andare in Repubblica Ceca con un carico da 230mila euro, ma il Tir dirotta verso Sansepolcro: sventata una truffa a un’azienda di Rimini

Un Tir carico di abbigliamento per bambini e attrezzature per negozi, per un valore complessivo di circa 230.000 euro, è stato sequestrato dai Carabinieri di Sansepolcro lungo la E45, all’altezza di Selci-Lama (Perugia). Il mezzo, proveniente dall’Emilia Romagna, era stato segnalato nella banca dati delle forze di polizia e individuato grazie al passaggio sotto le telecamere di controllo.

A bordo un 50enne della Campania che, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe dovuto consegnare il carico in Repubblica Ceca per conto di un’azienda di Rimini. Invece di proseguire verso la destinazione prevista, l’uomo aveva preso un’altra direzione.

Fermato dai militari, è risultato che il Tir montava targhe riferibili ad altri automezzi e che la patente del conducente era alterata: intestata a un’altra persona, ma con la sua fotografia. Le successive analisi sul cellulare dell’autista hanno permesso di risalire alla ditta committente, che aveva affidato in buona fede la merce per il trasporto oltre confine. L’azienda è risultata estranea ai fatti e la merce è stata restituita ai legittimi proprietari. L’autista è stato denunciato alla procura della Repubblica di Perugia per truffa, ricettazione e falsità materiale