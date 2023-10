Delitto di Rimini, spunta un audio con le grida di Pierina mentre viene uccisa

C’è un audio a raccontare quando è avvenuto l’assassinio di Pierina Paganelli. E’ stato registrato da una telecamera all’interno del box in cui è stata assassinata la donna in via Del Ciclamino. L’immagine non si vede ma l’audio è chiaro e documenta il dramma della 78enne che alle 22,40 di martedì 3 ottobre ha subito l’aggressione del suo assassino. E’ in quel momento, come si sente chiaramente nel file in possessore degli inquirenti, che l’omicida ha iniziato a infierire su di lei, accoltellandola per ben 17 volte.

Si tratta di una delle prove maggiormente significative raccolte fino a ora dalla Squadra mobile e dalla Polizia scientifica che ormai da quasi dieci giorni indagano sul delitto. Durante la giornata gli inquirenti avevano riconvocato la nuova di Pierina e il fratello per interrogarli e prendere loro impronte digitali e dna.