Delitto di Rimini, l’ex marito della vittima difende la nuora: “Non penso sia stata lei a ucciderla. Mi preoccupa più l’ambiente religioso”

«Giuliano non mi aveva voluto dire perché Manuela se ne era andata da casa lo scorso aprile, un mese prima del suo incidente. È stato suo fratello a spiegarmi bene il motivo, la relazione extraconiugale di cui sapeva tutto anche Pierina». Gianfranco Saponi, ex marito della 78enne trucidata con 17 coltellate una settimana fa, è ritornato a Rimini in auto da Monaco di Baviera, città dove fa ritorno dopo aver chiuso l’hotel stagionale di famiglia in viale Enna 9. La situazione in cui si è incanalata la storia Manuela e Giuliano nata quando avevano rispettivamente 12 e 14 anni, non sposta però di una virgola il suo convincimento: «ad uccidere Pierina non è stata lei. Con lei magari non è sempre andata d’accordo, ma Manuela è una persona a posto». Così ricorda che la nuora non ha mai fatto mancare il suo supporto a Giuliano: «Mio figlio non poteva neanche più guidare a causa di una malattia genetica – continua Gianfranco –. E Manuela, nonostante tutto, si è sempre sforzata per trasportarlo. Per questo penso proprio che l’assassino di Pierina non si trovi in famiglia».

Ma allora chi può aver voluto la morte della madre dei suoi tre figli? Secondo l’albergatore alla basi di tutto ci sarebbe «l’odio religioso». Gianfranco Saponi precisa però che con questa affermazione non vuole scagliare la croce addosso ai soli Testimoni di Geova «ma anche dall’esterno e contro la confessione che accomuna tutti i membri della famiglia allargata Paganelli-Saponi» di cui solo lui non faceva parte. Quindi rimarca il suo convincimento: «è da 36 anni che non vivo più qui. Ma mi sento di poter dire che l’assassino è da ricercare in ambito religioso, non lo escludo».