Delitto di Rimini, i figli tornano nella casa di Pierina: «Basta fango su nostra madre»

Sabato scorso i figli di Pierina Paganelli sono tornati a casa della mamma. Un ritorno doloroso fatto solo per poter effettuare qualche piccola manutenzione come svuotare il frigorifero, aprire un po’ le finestre e preparare la casa all’estate. L’appartamento della 78enne uccisa con 29 coltellate la sera del 3 ottobre 2023 nel garage di casa in via del Ciclamino, è sotto sequestro da parte della Procura della Repubblica. Un immobile vuoto che conserva, almeno per i tre figli di Pierina, Giacomo, Giuliano e Chiara Saponi, tutta la tenerezza di una mamma che non c’è più. Troppo, in questi otto mesi di indagine, si è parlato dei quattro sospettati, della nuora e dei vicini di casa, dimenticando la figura centrale di tutta questa dolorosa vicenda. Pierina, la vittima. La madre che qualcuno ha brutalmente ucciso. Sabato i tre figli hanno deciso di andare insieme nell’appartamento sigillato per affrontare ancora una volta il dolore della mancanza. Entrare in casa, in quella casa, è stato un po’ come rivivere Pierina. Insieme ai tre figli c’erano anche gli agenti della Squadra mobile che hanno lasciato ai fratelli il tempo di respirare quell’aria carica di ricordi, di emozioni e purtroppo di lacrime. In questi sette mesi, di Pierina gli inquirenti hanno scandagliato la vita, così come hanno passato al setaccio quella della nuora Manuela e dei vicini di casa Valeria e Louis. E’ stata scoperta così la relazione clandestina tra Manuela, che tradiva il marito e Louis che tradiva la moglie. E’ stata la nuora poi domenica, in un vocale inviato a tutti giornali per il tramite del suo consulente Davide Barzan, a ribadire che Pierina, donna irreprensibile, aveva un ammiratore segreto. Tesi che rafforzerebbe la linea difensiva secondo cui l’omicida non sarebbe da ricercare su quel pianerottolo di via del Ciclamino 31, ma fuori. Un mister x non identificato e non identificabile che mandava fiori a Pierina.

Un’informazione che non troverebbe riscontro in ciò che i figli sanno della mamma. E sono stati proprio i figli di Pierina che tramite i loro legali, Monica e Marco Lunedei, hanno voluto far sapere che la misura è stata superata. Sono pronti a difendere la madre nelle sedi più opportune. «Chiunque ritenga di disporre di elementi fondati, utili all’indagine può (e deve) metterli a disposizione degli inquirenti, con la nostra gratitudine - scrivono all’unisono i tre fratelli - Quello che non tollereremo oltre è il fatto che vengano gettate ombre sulla figura di nostra madre, unica vera vittima di questa tragedia, come troppo spesso è stato fatto in questi mesi o che ci venga attribuita falsamente la conoscenza di circostanze mai verificatesi o, ancora peggio, l’infamante accusa di aver taciuto alcunché alla Procura, con la quale siamo da quasi 8 mesi in costante contatto sia personalmente che tramite i nostri avvocati. Monica e Marco Lunedei. Il silenzio nel quale abbiamo scelto di piangere la perdita di nostra madre non deve far dimenticare che noi familiari sopra ogni altro siamo consumati dal desiderio di conoscere la verità e che prenderemo ogni iniziativa a nostra tutela, se qualcuno dovesse osare insinuare il contrario. Cogliamo l’occasione per ringraziare gli inquirenti della grandissima professionalità e l’instancabile profusione di forze, rinnovando la nostra piena fiducia nel sostituto procuratore Daniele Paci e in tutti coloro che hanno dato il loro prezioso contributo all’indagine».