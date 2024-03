Delitto di Rimini, i figli a cinque mesi dalla morte di Pierina: «Attendiamo fiduciosi giustizia»

Sono trascorsi esattamente cinque mesi dal giorno in cui Manuela Bianchi ha trovato il cadavere della suocera Pierina Paganelli riverso a terra in fondo alla scala del loro palazzo in via Del Ciclamino. Cinque mesi dal giorno in cui Rimini è salita alla ribalta delle cronache nazionali, e con lei la congregazione dei Testimoni di Geova, il complesso residenziale prima del tutto anonimo, la nuora, il figlio, il fratello, l’amante, persone diventate all’improvviso personaggi, figure da collocare in un giallo che sembra scritto da Agatha Christie. Ma la verità è che l’omicidio di Pierina Paganelli, anche se con la posizione dominante conquistata nelle trasmissioni in prima serata, a metà mattina e nel primo pomeriggio, è apparso come un grande reality show, in realtà è vita vera. è il dramma familiare di tre figli che non hanno più la mamma, di nipoti che non hanno più la nonna, di parenti che hanno perso una persona cara e di amici che hanno perso un affetto per sempre, senza sapere perché e senza sapere chi sia stato a strappare via dalla loro vita quella donna di 78 anni che era ancora piena di energia.

Fiducia incrollabile

Sollecitati dai cronisti, i figli di Pierina, Giuliano, Chiara e Giacomo Saponi, esprimono le sensazioni contrastanti, «difficili», che affrontano nell’attraversare il dolore della perdita, ancora inspiegabile e inspiegata, della loro mamma, nell’attesa che la giustizia faccia il suo corso e che il tempo lenisca il dolore.

Assistiti dagli avvocati Marco e Monica Lunedei, i tre fratelli ammettono di non aver «passato giorno in cui non si siano domandati chi possa aver compiuto un simile gesto e perché», eppure, i tre hanno scelto di «vivere il dolore in forma privata per il rispetto dovuto a quella figura, Pierina, che troppo è stata oggetto di dibattiti, chiacchiere, pettegolezzi, sproloqui». Pensieri con i quali non è stato e non è facile convivere, ma che vengono «leniti da un’incrollabile fiducia nel lavoro della Procura». «è umano - dicono - pretendere giustizia nel minor tempo possibile e provare frustrazione nel vedere il tempo che avanza, ma ugualmente è logico comprendere che la gravità dei fatti e la complessità dell’indagine richiedano un tempo congruo». Nonostante il tempo trascorso dalla tragedia che ha colpito la famiglia, Giuliano, Chiara e Giacomo convivono infatti col «vuoto incolmabile lasciato dalla madre e con l’incredulità per quanto accaduto a una donna amata e rispettata da tutti coloro che la conoscevano, sempre pronta a dedicarsi al prossimo senza riserve».

Un ricordo dolce, quello di Pierina, che non si attenua certo col passare del tempo.

Con lo scorrere dei giorni, invece, sono cambiate altre situazioni: Giuliano e Manuela non vivono più insieme da quando la moglie ha lasciato il condominio nel villaggio San Martino insieme alla figlia e il rapporto con l’amica e vicina di casa Valeria (la moglie di Louis Dassilva) si è irrimediabilmente interrotto.