Delitto di Pierina, Valeria difende il marito Louis: «Non c’entra, non ho dubbi. Se la Piera dava fastidio a qualcuno, non era a lui»

Una difesa a spada tratta del marito, Louis Dassilva, l'operaio senegalese che, seppur non indagato, rientra tra le persone su cui nelle ultime settimane si sta concentrando l'attenzione degli inquirenti. E' quanto traspare dalle parole della moglie Valeria Bartolucci che ai microfoni di Quarto Grado ha ribadito di non avere alcun «dubbio su di lui». Certezza maturata dal fatto che quella sera era in casa con lei e dall’assenza di un movente. «E’ una vita che sono concentrati su di Louis, ma cosa volete che gliene fregasse di Pierina? La Piera, se dava fastidio, non dava fastidio a Louis».