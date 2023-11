Delitto di Pierina, la Polizia stradale torna con il metal detector nel punto in cui a maggio un pirata della strada ha investito il figlio Giuliano

Si indaga ancora sull’incidente che il 7 maggio scorso ha coinvolto Giuliano Saponi, il figlio di Pierina Paganelli, che per diverso tempo è rimasto ricoverato in coma. Ieri mattina, la Polizia stradale di Rimini è infatti tornata sul luogo esatto dove Giuliano era caduto con la bicicletta. Un sopralluogo con il metal detector alla ricerca di effetti personali persi nella caduta, un mazzo di chiavi o forse una collanina. Il sostituto procuratore, Luca Bertuzzi, che coordina le indagini non molla e a sei mesi dall’incidente pensa che in quel luogo preciso ci sia la traccia giusta per risalire all’identità dell’investitore di Giuliano. Investitore che, come è noto, si è dato alla fuga.

Ieri mattina, la polizia ha condotto anche esperimenti per capire le esatte caratteristiche del mezzo investitore che secondo la perizia medico legale della Procura avrebbe colpito in pieno volto Giuliano con un oggetto piatto. Che sia stato un incidente non vi sarebbero dubbi. Dopo mesi, anche i legali della famiglia Saponi, gli avvocati Monica e Marco Lunedei hanno in mano un parere medico legale in cui si ipotizza l’incidente e non l’aggressione. Incidente che comunque è stato causato da un pirata della strada, alla guida probabilmente di un furgoncino, che avrebbe colpito Giuliano mentre era in bicicletta con un porta specchietto. Le ferite infatti sarebbero compatibili con un oggetto piatto, dai bordi sporgenti, che viaggiava a velocità sostenuta e ad una certa altezza dall’asfalto. Nulla allo stato attuale, porta a supporre che vi sia un legame tra l’incidente di Giuliano e la morte di Pierina. Un incidente il primo, anche se con un mezzo ancora non identificato. Un’azione sicuramente volontaria, forse premeditata, il secondo.