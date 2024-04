Delitto di Pierina a Rimini, su “Storie Italiane” Valeria attacca Manuela: «Incontrare te la cosa peggiore»

Il caso del delitto di Pierina Paganelli, la pensionata di Rimini uccisa nell’ottobre scorso a Rimini, torna in tv. Mentre proseguono le indagini della Polizia per risalire al responsabile, a Storie Italiane su Rai1 Valeria Bartolucci si scaglia contro Manuela Bianchi: «Incontrarti è stata la cosa peggiore che potesse capitarmi, hai cercato di distruggere il mio matrimonio. Mentre ti abbracciavo tu mi pugnalavi alla schiena». Ex amiche contro. La moglie di Louis Dassilva, che ha avuto una relazione con la nuora della vittima, va giù duro: «Nonostante io ti difendessi strenuamente, nonostante io ti implorassi di dirmi la verità, tu non ti sei mai voluta assumere le responsabilità dei tuoi comportamenti. Chiami tutta questa vicenda personale “quello che è successo”, eh no. Succedono gli incidenti stradali, le relazioni extraconiugali si vogliono, o quantomeno non si esercita il libero arbitrio qualora, diciamo, l’intenzione non parta da te», ha dichiarato la Bartolucci. E ancora: «Avrei voluto guardarti negli occhi e dirti queste cose ma d’altronde si sa, non si trasforma un coniglio in un leone», ha poi concluso la moglie di Dassilva, «come dici tu, non c’è più niente da chiarire. Questa è una tua interpretazione personale, non puoi decidere anche per me. Le cose verranno chiarite a tempo debito, non puoi sottrarti per sempre. Devi accettare le conseguenze di quello che hai fatto, e devi venire a confrontarti con la stessa persona da cui ti facevi abbracciare quando ti sentivi sola, persa. La stessa persona che mentre ti abbracciava tu pugnalavi alla schiena. Ti aspetto, non puoi fuggire per sempre».