Delitto di Pierina a Rimini. Nei video della farmacia c’è il volto dell’assassino

Ore 22,10 del 3 ottobre. Pierina Paganelli, pensionata riminese di 78 anni, torna nella sua casa di via Del Ciclamino dopo aver partecipato al martedì di preghiera nella sala del Regno dei testimoni di Geova di cui è una fervida credente. Imbocca la rampa che porta al suo garage, parcheggia la Panda rossa nel box e si avvia al passaggio che permette di accedere alle scale o all’ascensore, quando viene affrontata dal suo assassino. Sono invece le 22,15 circa quando l’impianto di sorveglianza di un altro box registra le sue urla strazianti, mentre il killer inizia ad infierire su di lei per ben 29 volte. Omicida che prima di far perdere le proprie tracce ha la freddezza di mettere in scena un falso stupro; e con una forbice taglia body e slip della povera vittima. Punto. Sono queste, almeno ufficialmente, le certezze granitiche nelle mani degli investigatori della Squadra mobile della Questura e del sostituto procuratore Daniele Paci che da tre mesi solo al lavoro senza soluzione di continuità per risolvere un giallo intricatissimo, diventato tale non si sa se grazie a una perfetta pianificazione o solo per pura fortuna.

Bisognerà infatti aspettare le 8,30 del giorno seguente perché il delitto venga scoperto. A farlo è Manuela Bianchi, moglie di Giuliano (uno dei figli della vittima) che nel pomeriggio avrebbe dovuto sapere se sarebbe stata allontanata dai Testimoni a causa della sua relazione extraconiugale con il vicino di porta Louis Dassilva. L’allarme scatta dopo aver portato a scuola la figlia 16enne. Quando chiede aiuto, con lei tornano nel sottoscala un inquilino del primo piano e l’amante. Per giorni e giorni i due negano “pubblicamente” la loro relazione clandestina di cui hanno invece già dato conto agli investigatori: nel telefono di lei, infatti, hanno già trovato i messaggi che scrive all’amato nei minuti immediatamente precedenti l’omicidio. Lui mente sapendo di mentire, quando nega di aver mai scritto e infilato sotto la porta di Manuela un pizzino dove l’avverte di non parlare in casa «perché ci spiano». Nuora e amante hanno due alibi di ferro: la prima ha trascorso la serata in casa con la figlia e il fratello Loris, mentre Louis è con la moglie Valeria che lo abbandona poco prima delle 22 per andare a letto mentre lui resta sul divano dove riesce a stendere meglio la gamba ferita in un incidente stradale avvenuto il giorno prima. Qualcosa inizia a scricchiolare quando le telecamere della farmacia San Martino iniziano a consegnare frammenti di presunte verità: Louis che alle 19,30 della sera dell’omicidio ci passa sotto camminando senza zoppicare. O il “misterioso” personaggio ripreso mentre si allontana dal luogo del delitto e va ai cassonetti dell’immondizia tenendo sotto braccio un sacchetto. Situazioni importanti ricostruite sul posto dagli investigatori con tanto di comparse ad hoc. Saranno definitive per la soluzione del giallo?