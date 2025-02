Da Parigi alla Vecchia Pescheria. «Ci siamo innamorati di Rimini. Ecco qui le vere crepes francesi»

«Ci siamo innamorati dello stile di vita leggero di Rimini e abbiamo deciso di portare qui una cosa che non c’era, i sapori autentici delle crepes francesi, o meglio delle “galette bretonne”». Erika Minutoli e Jean Charles Blanchard, 45 e 42 anni, non sono nati a Rimini e non hanno legami con la città di Fellini che non siano quelli scaturiti dalla sensazione «di pace e libertà data dal poter passeggiare sul mare e muoversi in bicicletta, di potersi spostare più facilmente che in una grande città, e di certo molto più facilmente che a Parigi - ironizza Jean Charles, che è originario proprio della Ville lumière - trovando però allo stesso tempo molto movimento, molte occasioni per uscire e molte persone di diverse nazionalità».

Dopo 11 anni di relazione nata tra le vie di Londra e poi sbocciata a cavallo tra Monaco e Parigi, e poi, con qualche intervallo a Rimini «dove siamo tornati spesso, vivendoci per un intero “anno sabbatico” e innamorandoci di questa città», Erika e Chales hanno scelto di aprire il loro ristorante, La Guinguette, proprio tra i vicoli della Vecchia pescheria.

Entrambi un passato da manager, dopo aver lavorato nell’ambito della ristorazione in Germania, e dopo un corso di cucina di Charles per specializzarsi nelle ricette tradizionali francesi, lo scorso dicembre i due hanno dato vita alla nuova proposta gastronomica che promette di rivoluzionare l’offerta delle Cantinette.

«Abbiamo deciso di puntare su questi piatti, abbinati al sidro, ai vini e ai tradizionali cocktail francesi - raccontano - perché la semplicità degli ingredienti ci consente di offrire un prodotto realizzato con materie prime di qualità mantenendo costi contenuti, attirando sia clientela più giovane, grazie alle crepes dolci, ottime per una merenda, sia avventori più sofisticati, grazie al sapore inconfondibile delle vere crepes francesi, salate».

Quelle che si possono mangiare a La Guinguette, infatti, non sono le classiche crepes a base di uovo e farina 00 che si possono trovare ormai ovunque in Italia. Quelle proposte nel nuovo ristorante nel cuore del centro storico di Rimini sono infatti crepes fatte con farina di grano saraceno, da farcire con salumi, verdure, formaggi, tra cui quello di capra, oltre a piatti tipici della cucina d’Oltralpe come la Croque madame o la Croque monsieur, accompagnati da una ricca selezione di proposte dolci, che è possibile gustare dalla pausa pranzo in poi, fino a tarda sera. Il sogno nel cassetto della coppia italo - francese che ha scelto di fare di Rimini la sua nuova casa e la culla dello sua attività è quello di «espandere il format in altre città, portando i sapori e l’atmosfera di Parigi nei centri italiani». E intanto, in attesa che il sogno prenda forma, contribuire a costruire una nuova “dimensione” per la Vecchia pescheria: «Mi piacerebbe - confessa Charles - che qui nascesse una food court, con tanti ristorantini specializzati in cucine diverse, dalla giapponese alla messicana a quella italiana, da consumare anche da asporto, magari sui banconi della pescheria».