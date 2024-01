Da Napoli a Rimini per ripulire veicoli: catturata la banda della pausa pranzo

Questa volta la batteria di ladri ha raggiunto la Romagna dalle pendici del Vesuvio, non per assecondare le richieste sempre in crescita di preziosi Rolex. Obiettivo della coppia di napoletani di 39 e 27 anni arrestata giovedì scorso all’ora di pranzo non erano infatti i preziosi battenti ma gli attrezzi da lavoro, i personal computer e quanto di valore qualche sventurato automobilista aveva deciso di lasciare imprudentemente nell’abitacolo del proprio veicolo durante la pausa pranzo.

