Da Bellaria alla Tanziana per realizzare il sogno di una scuola nel cuore della savana

Una scuola elementare nel cuore della savana. È l’ultimo traguardo centrato dall’associazione “Cuori in viaggio” presieduto dalla bellariese Patrizia Di Flumeri che è rientrata nei giorni scorsi dalla Tanzania. Saranno 77 i bambini che proseguiranno gli studi a Kidoti, nel distretto di Kwediboma. Alunni fino a nove anni che si aggiungono ai 129, dai tre a sette, iscritti all’attiguo asilo sotto l’ala di due maestre per ogni struttura. «La nostra – spiega Patrizia – è un’oasi in mezzo al nulla che dista 40 minuti dal villaggio più vicino a cui si arriva solo in moto percorrendo strade accidentate».

Il nuovo edificio, che conta due aule da 60 metri quadri ciascuna, è stato costruito nel tempo record di sei mesi, a fronte di circa 8mila euro. Il recente taglio del nastro è stato vissuto come una vittoria dai genitori, che tuttora aiutano le docenti a pulire e mantenere il decoro. Anche per i bimbi far lezione è una festa e considerano la visita dentistica o medica, offerte dall’associazione, una gita in piena regola. Pascolano le greggi prima di recarsi sui banchi, abitano in capanne fatte con lo sterco di animali e si cambiano a scuola per non sporcare la divisa a cui tengono come un gioiello. Una vita non semplice, la loro.

Acqua cercasi

Ora il prossimo obiettivo, rilievi permettendo, sarà costruire un pozzo. Nell’attesa sono state donate una grondaia e due cisterne da 3mila litri l’una. Finora l’approvvigionamento idrico era un’odissea, con l’acqua trasportata sulle moto con boccioni da 15 litri o tramite camion in taniche da 20. «A scuola, in effetti, si imparano anche le norme igieniche in un paese dove si muore per un nonnulla», aggiungono.

Triplice impegno

“Cuori in viaggio” supporta anche un asilo a Zanzibar pagando le nove maestre e assicurando ai cento iscritti un pasto al giorno nonché una gita l’anno. Se a Kidoti l’orario va dalle 9 alle 11, a Zanzibar scorre dalle 7 alle 11 con una merenda che equivale a un pasto: porridge a base di due farine, zucchero e spezie, frutta oppure banane e biscotti. A casa l’alimentazione è infatti limitata a polenta o riso con un condimento di pomodori, peperoni e cipolla e in alternativa una salsa di cocco. Persino i fagioli, come spiega Patrizia, «sono ormai un cibo da ricchi, visti i prezzi raddoppiati in due anni, proprio come il riso. Alle stelle anche la benzina e i materiali edili che fanno lievitare i preventivi da un giorno all’altro».

Ma i sorrisi di questi bambini ripagano da ogni fatica, con l’aggiunta di due fiocchi rosa: la figlia di una maestra che porta lo stesso nome della vicepresidente dell’associazione, Anna Nardo e poi l’ultima arrivata: la piccola Patty, uno splendido batuffolo con occhi da cerbiatto, nipote del referente locale.