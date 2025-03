“Credi davvero di conoscere Rimini?” Dal 30 marzo lo spot su La7

‘Credi davvero di conoscere Rimini?’ Con questa domanda VisitRimini cattura l’attenzione del pubblico nazionale attraverso un nuovo spot televisivo che andrà in onda su La7 dal 30 marzo, inaugurando una strategia di promozione mirata per il 2025.

L’obiettivo è valorizzare Rimini come destinazione turistica per 365 giorni l’anno, superando gli stereotipi e svelandone il volto autentico. “Vogliamo accompagnare gli spettatori in un viaggio alla scoperta di una Rimini rinnovata, con un lungomare riqualificato, un centro storico dal fascino unico e una doppia anima balneare e culturale - spiega Coralie Delaubert, Destination Manager di VisitRimini - lo spot si basa su parole chiave come ospitalità, curiosità, desiderio e originalità, per trasmettere l’essenza della città”.