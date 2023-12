Covid. Già 9.000 dosi di vaccino somministrate. Sedute straordinarie a Rimini

“La campagna avviata in ottobre 2023 sta procedendo attivamente con circa 9.035 dosi di vaccino somministrate al 6 dicembre nella provincia di Rimini, da medici di Medicina Generale, Farmacie e Igiene Pubblica”. A darne comunicazione è Ausl Romagna. “Le persone che non abbiano ancora fatto la vaccinazione possono rivolgersi al proprio medico, alle Farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale o possono prenotare la vaccinazione tramite Cup o Cup Tel (800 002255) per accedere agli ambulatori vaccinali dell’Ausl Romagna, nei quali è stato attuato un potenziamento dell’offerta vaccinale nel mese di dicembre 2023”.

La campagna vaccinale Covid procede inoltre con l’ampliamento dell’offerta alle persone di qualunque età che ne facciano richiesta presso i medesimi canali e con le stesse modalità.

In particolare sono previste poi sedute straordinarie nelle giornate di:

Lunedì 11 dicembre Rimini dalle ore 13 alle ore 17: Ambulatori Sanità Pubblica – Colosseo, via Coriano 38;

Sabato 16 dicembre Rimini dalle ore 8,30 alle ore 12,30: Ambulatori Sanità Pubblica – Colosseo, via Coriano 38;

Sabato 16 dicembre Novafeltria dalle ore 9 alle ore 12: Casa della Comunità via XXIV Maggio 174

Per accedere agli ambulatori è possibile prenotare tramite Cup e Cup Tel (800 002255).

“Ricordiamo che:

- La vaccinazione non può essere effettuata se non sono trascorsi almeno 3 mesi dall’ultima infezione Covid o dall’ultima vaccinazione anti Covid.

- La vaccinazione non può essere effettuata se è in atto malattia acuta con febbre”.