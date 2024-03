Coriano. Sequestrati un fucile col silenziatore e 100 munizioni detenute abusivamente

CORIANO. Nell’ambito di più ampi servizi in ambito venatorio già disposti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Rimini, i militari del dipendente Nucleo CC Forestale di Rimini hanno intensificato i controlli inerenti la corretta detenzione di armi e munizioni. L’attività, posta in essere nel comune di Coriano, ha condotto al sequestro di un fucile dotato di un riduttore di suono (cosiddetto silenziatore), immediatamente utilizzabile. La detenzione del cosiddetto “silenziatore” è assolutamente vietata per i privati cittadini. Durante le attività sono state inoltre sequestrare circa 100 munizioni detenute abusivamente (per le quali era stata omessa la denuncia all’Autorità di Pubblica Sicurezza). Si è proceduto pertanto a deferire alla locale autorità giudiziaria un cittadino italiano