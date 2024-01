Coriano. Esplosione all’inceneritore, due feriti dimessi dall’ospedale

RICCIONE. Due dei tre feriti in seguito all’esplosione di ieri all’inceneritore di Coriano sono stati dimessi. Il primo, quello portato a Riccione con ustioni di primo grado al volto ma per nulla grave è stato dimesso ieri sera con una prognosi di sette giorni. Il secondo, portato a Rimini con codice 2, è rimasto in osservazione breve intensiva (OBI) in Pronto Soccorso per 12 ore come previsto per questi casi, ma con nessuna complicazione e quindi stamattina alle 6 è stato dimesso. Resta al Bufalini di Cesena il 29enne che ha riportato ferite più gravi.