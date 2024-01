Coriano. Ennesimo incidente nella curva pericolosa. Proteste e richiesta di dissuasori o altri strumenti

CORIANO. Proteste a Coriano per la pericolosità di via Colombarina. «Registriamo, nella giornata di ieri, l’ennesimo incidente in via Colombarina», denuncia Coriano Futura. «Non è la prima volta che, in corrispondenza di una curva pericolosa, i conducenti perdono il controllo del veicolo, finendo così fuori strada. La causa principale, naturalmente, è da imputare all’alta velocità. Crediamo tuttavia che si possano adottare una serie di misure per migliorare le condizioni di sicurezza in questo tratto viario. Sollecitiamo dunque l’amministrazione comunale ad intervenire attraverso una riorganizzazione della viabilità allo scopo di favorire comportamenti prudenti in corrispondenza della curva di Colombarina, scoraggiando una velocità eccessiva, magari attraverso l’installazione di dissuasori o altri strumenti che possano salvaguardare maggiormente gli utenti della strada. La situazione si trascina da tanto, troppo tempo, in alcuni casi anche con gravi conseguenze: è ora di intervenire in maniera concreta».