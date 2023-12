Contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti: fermato un giovane trovato in possesso di 68 dosi di cocaina

E’ stato trovato con 68 dosi di cocaina il giovane fermato ieri sera dalla Polizia Locale nell’ambito di un servizio di presidio del territorio mirato al contrasto di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della squadra di polizia giudiziaria hanno raggiunto il ragazzo nell’albergo in cui alloggiava dopo aver notato alcuni scambi avuti con un sospetto spacciatore nella zona di via Tripoli, area sottoposta a controllo in seguito ad alcune segnalazioni dei residenti. Al loro ingresso nella stanza, gli agenti hanno subito verificato la presenza di 13 dosi di cocaina lasciati sul comodino, mentre nel corso della perquisizione ne sono state trovate altre decine, nascosti nei barattoli di chewingum e caramelle, portando a 68 il totale delle dosi per complessivi 80 grammi di sostanza stupefacente rinvenuta. La polizia locale ha inoltre sottoposto a sequestro anche il bilancino e il materiale per il confezionamento delle dosi, trovato in un marsupio, oltre ai 300 euro ritenuti proventi dell’attività illecita. Il giovane è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio e comparirà oggi davanti al Tribunale di Rimini per il processo per direttissima.

In precedenza era stato denunciato a piede libero per detenzione ai fini di spaccio anche l’altro uomo individuato nel corso del servizio di controllo e trovato in possesso di cinque dosi di cocaina.