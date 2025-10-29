Confcommercio Rimini: «Valutiamo un sostegno diretto all’Università»

«L’Università è un presidio fondamentale per la crescita e lo sviluppo del nostro territorio. Per questo stiamo verificando la possibilità di un impegno diretto». Giammaria Zanzini, presidente Confcommercio della provincia di Rimini, raccoglie l’invito della vice sindaca, Chiara Bellini, «a investire più risorse economiche in UniRimini» e apre ad una possibile partecipazione dell’associazione dei commercianti nella compagine societaria.

«L’Università - commenta Zanzini - è un motore di innovazione e di cultura, capace di generare conoscenza, attrarre flussi e incidere sull’economia, creando un importante indotto che contribuisce in modo significativo al benessere complessivo della comunità riminese. Per questo intendiamo promuovere una riflessione condivisa all’interno dell’organizzazione, sensibilizzando le aziende associate sull’importanza di un sostegno diretto». Ma per una porta aperta ad un ingresso nella società consortile, altre sembrano destinate a rimanere chiuse. O meglio socchiuse. Vista la disponibilità di diverse associazioni di categoria a proseguire o intraprendere forme di collaborazione esterna.

Intanto, UniRimini va avanti, grazie ai virtuosi contributi del Comune di Rimini (400 mila euro), della Camera di Commercio e della Maggioli spa che detengono quote per 200 mila euro ciascuno, di Ieg che di azioni ne ha per 157 mila euro, e di altri quindici soci che, ogni anno, versano in UniRimini un milione e 570 mila euro. Insufficienti, però, secondo la vice sindaca. «Siamo consapevoli che ciascun attore del territorio debba fare la propria parte per sostenere e valorizzare un sistema universitario che rappresenta una risorsa strategica, non solo per il presente, ma anche e soprattutto per il futuro - puntualizza il presidente della Confcommercio -e da tempo ragioniamo su come poterlo fare in maniera sostenibile e realmente efficace».