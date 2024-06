Condannata per avere gestito un giro di prostituzione in appartamento, la Polizia la scopre in un hotel di Rimini

Nelle prime ore del mattino di mercoledì scorso, la Polizia di Rimini ha tratto in arresto una cittadina straniera poiché destinataria di un ordine di carcerazione per sfruttamento della prostituzione. Verso le 5, una volante della Polizia di Stato è intervenuta in un hotel nei pressi della stazione ferroviaria, poiché ha rintracciato la donna, nei cui confronti pendeva un ordine di carcerazione per una pena di due anni e sei mesi di reclusione. La donna era stata condannata per aver gestito un giro di prostituzione all’interno di alcuni appartamenti avvenuto, circa dieci anni fa, nella provincia di Ancona. La donna veniva accompagnata dagli agenti presso i locali della Questura e dopo ulteriori accertamenti veniva condotta presso la Casa Circondariale di Forlì.