Concessioni spiagge, il Comune di Bari scatta avanti e concede le proroghe fino al 2024

È una strada intrapresa dai sindaci dell’Emilia Romagna, ma Antonio Decaro, primo cittadino di Bari e presidente nazionale dell’Anci, gioca d’anticipo: la sua giunta nei giorni scorsi ha approvato la delibera grazie alla quale le concessioni demaniali sono valide fino al 31 dicembre 2024. Un colpo di acceleratore che il settore balneare ha accolto con molta speranza dato che Decaro in Italia guida l’associazione dei Comuni.

Una impostazione analoga è stata assunta recentemente in Regione. L’assessora al demanio Roberta Frisoni però spiega: «Prepariamo le evidenze pubbliche entro la fine dell’anno insieme al nuovo Piano spiaggia, condizione che ci mette nelle condizioni di deliberare i dodici mesi in più introdotti dal decreto concorrenza del 2022» in virtù di una “difficoltà oggettiva” a espletare le gare entro fine anno.

Cosa succede

Il 31 dicembre scadono infatti le concessioni demaniali (lo ha ribadito il Consiglio di Stato) e come stabilito dalla Direttiva Bolkestein i rinnovi devono passare attraverso le evidenze pubbliche. Il settore attende anche il responso della Cassazione in merito a un ricorso del Sib rispetto a una sentenza del Consiglio di Stato che aveva annullato la proroga al 2033.

Inoltre da Roma mancano ancora i decreti attuativi relativi alla legge di riforma e i Comuni si trovano in una sorta di “terra di mezzo” per cui devono preparare le gare pubbliche entro fine anno ma senza linee guida. Viene in soccorso il decreto Draghi grazie al quale gli enti locali che hanno avviato il percorso possono chiedere un anno in più (fino al 31 dicembre 2024) per oggettiva impossibilità a chiudere tutto in due mesi.

Operazione Rimini

La settimana scorsa a Bologna si sono incontrati Regione, Comuni costieri e associazioni di categoria e al termine è stato deciso di avvalersi della possibilità di estendere la validità delle concessioni al 31 dicembre 2024.

L’assessora Frisoni oggi argomenta. «Stiamo lavorando al Piano spiaggia e di pari passo prepariamo le evidenze pubbliche entro la fine dell’anno per il rinnovo delle concessioni. In questo modo, grazie al decreto concorrenza del 2022, possiamo avvalerci di un anno in più per completare il percorso relativo ai bandi data la ristrettezza dei tempi. Ricordo sempre che il governo non ha ancora redatto i decreti attuativi relativi alla riforma del settore».