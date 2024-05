Concessioni, il Consiglio di Stato: «I bagnini non sono abusivi»

Il Consiglio di Stato, con tre ordinanze depositate mercoledì 15 maggio e relative ai ricorsi di concessionari del Comune di Amalfi, in provincia di Salerno, ribadisce che “sulla spiaggia prevale l’interesse privato a continuare l’attività, ancorché decaduta la concessione”. Infatti, si legge nelle ordinanze, allo stesso Comune “non risultano bandite gare per l’assegnazione delle concessioni”, dunque, “mentre la decadenza preclude alla società appellante ogni ulteriore esercizio dell’attività, l’immissione nel possesso dell’area da parte del Comune non sembra poter preludere a un utilizzo della stessa per la corrente stagione balneare”. Per cui “nel bilanciamento degli interessi contrapposti appare preminente quello del privato, tenuto conto che in questo modo sono altresì soddisfatti gli interessi pubblici alla manutenzione dell’area e alla percezione dei canoni demaniali senza soluzione di continuità”. E “con buona pace di coloro che ritengono abusivi tutti i concessionari attualmente operanti” si legge sulle pagine web di Mondo balneare, dove si sottolinea che queste ordinanze cautelari si aggiungono a quella dello scorso 30 aprile, sempre del Consiglio di Stato, che “ha chiarito che è sospesa la messa a gara delle concessioni demaniali marittime vigenti in attesa del pronunciamento della Corte di giustizia europea sulla validità dell’articolo 49 del Codice della navigazione”.

Dunque, conclude Mondo balneare, “siamo in presenza di importanti decisioni della giustizia amministrativa in favore dei concessionari attualmente operanti, che però non fanno venire meno sia la necessità che l’urgenza di un provvedimento legislativo chiarificatore. Che continua irresponsabilmente a mancare, esponendo a gravi e concreti rischi la parte più preziosa del turismo italiano”.