Come comportarsi con un cucciolo trovato per strada? I consigli del Cras Rimini VIDEO

Come curare un piccolo animale trovato sulla nostra strada? Ecco i consigli degli esperti del Cras Rimini.

“Abbiamo fatto un post dove ci siamo raccomandati di non improvvisarsi balie (significa non dare cibo e portare gli animali ai Cras) e nonostante ciò, la frangia degli irriducibili allevatori abusivi sta dispensando ricette “deminonno” a destra e a manca (con tutto un pubblico di appassionati smanettoni che prende nota sugli ingredienti).

Cerchiamo quindi di rispiegare ai simpatici ristoratori che:

- Non si devono allevare in casa gli animali selvatici trovati in giro (i motivi sono mille, ma non se ne può parlare in poche righe);

- Si deve contattare subito un cras per avere consigli (memorizzare il numero a prescindere);

- Nel frattempo nessuna iniziativa alimentare (no cibo e no acqua, che sono più le polmoniti che altro);

- se il piccolo è implume (vale anche per i cuccioli) preoccuparsi di tenerlo al caldo, protetto dentro un panno con vicino un contenitore di acqua caldina (guanto, bottiglia, borsa acqua calda, scaldino)”.