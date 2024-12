Colpisce alla nuca la moglie con il mattarello: 29enne arrestato per tentato omicidio a Rimini

Un uomo di 29 anni di nazionalità albanese è stato arrestato ieri pomeriggio per il tentato omicidio della moglie. La donna è ricoverata in ospedale a Rimini in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita dopo aver avuto un colpo alla nuca con un mattarello. L’arresto è stato eseguito in flagranza dalla polizia coordinata dal sostituto procuratore Annadomenica Gallucci che ha aperto un fascicolo per tentato omicidio.

Secondo una prima ricostruzione la donna sarebbe stata colpita alle gambe e al capo una volta rientrata a casa e mentre teneva in braccio la figlia di 14 mesi.