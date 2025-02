Colombo (FdI): «Taser e bodycam per arginare le baby gang»

RIMINI. Taser di nuova generazione e bodycam agli agenti per arginare la criminalità giovanile. E’ la parlamentare romagnola di Fratelli d’Italia Beatriz Colombo a chiedere con una interrogazione al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, di «potenziare le dotazioni strumentali» fornite agli agenti della Polizia e le specialità del corpo. Dal fenomeno non è certo immune la provincia di Rimini, dove si registra, entra nello specifico del suo territorio Colombo, «un allarmante incremento della microcriminalità giovanile, con furti, risse, aggressioni, stupri e persino omicidi». Le segnalazioni di esercenti, residenti e turisti «riferiscono di un aumento dell’insicurezza», prosegue, dal centro storico alla stazione fino al lungomare, «aree spesso teatro di atti criminali». Lo testimoniano negli ultimi mesi gli «innumerevoli» interventi effettuati dalla Polizia per sgominare gruppi di giovani dediti a furti, rapine e aggressioni, spesso ai danni di coetanei o passanti. Per fronteggiarli, Colombo riporta le denunce di Sap e Uil Polizia, gli agenti «subiscono spesso delle vere e proprie aggressioni».

Ecco perché, tira le somme la meloniana, «sarebbe utile potenziare le dotazioni fornite agli agenti» e «aumentare contestualmente anche i corsi di formazione relativi all’utilizzo degli stessi». Colombo chiede inoltre «quali ulteriori iniziative» si intendano adottare per «arginare il fenomeno delle baby gang armate fortemente diffuso sul territorio della nazione e con particolare riguardo al territorio della provincia di Rimini».