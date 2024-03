Coldiretti Giovani, viaggio studio in Portogallo alla scoperta dei vini

FORLI’. Si è concluso l’1 Marzo per i giovani di Coldiretti Giovani Impresa Interprovinciale Forlì Cesena Rimini il viaggio studio nella suggestiva Valle del Douro, il cui panorama è stato riconosciuto Patrimonio dell’Umanità. Partiti da Forlì il 27 febbraio, con base di appoggio nella splendida città di Porto, l’esperienza è terminata con il rientro in sede il giorno 1. Il viaggio studio fa parte di un intenso programma formativo, organizzato da Coldiretti Giovani impresa interprovinciale, costituito da corsi di lingue straniere, di comunicazione e marketing, di posizionamento imprenditoriale. Grazie alla realizzazione pratica di Dinamica Forlì e il coordinamento sindacale di Maurizio Mangelli, segretario Giovani Impresa Interprovinciale di Coldiretti Forlì Cesena Rimini, questo viaggio ha offerto un'opportunità senza pari per l'apprendimento e lo sviluppo dei giovani imprenditori agricoli che vi hanno partecipato. «È stata un’esperienza altamente formativa», ha dichiarato Celeste Zeppa, delegata di Giovani Impresa di Coldiretti Interprovinciale. «Grazie alla nostra struttura che prevede costantemente un percorso di crescita e conoscenza per i giovani imprenditori agricoli, siamo stati in grado di esplorare le realtà vinicole della Valle del Douro e ampliare le nostre prospettive. Abbiamo consolidato il nostro gruppo giovani e ci siamo dati nuovi e stimolanti obiettivi per il futuro».

Questo viaggio ha permesso ai partecipanti di approfondire le loro competenze nel settore agricolo e vinicolo, nonché di stabilire importanti contatti professionali. Coldiretti Giovani Impresa rimane impegnata nel fornire opportunità di crescita e formazione per i giovani imprenditori agricoli, contribuendo così alla promozione e alla prosperità del settore.