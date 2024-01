Click day, oltre 2mila lavoratori stranieri chiesti dalle aziende. L’allarme delle associazioni: “Bloccati dalla burocrazia”

Il click day è uno strumento inefficace. Che non genera flussi. Perché alla rapidità dell’operazione digitale corrisponde una incredibile lentezza burocratica. Che impedisce ai lavoratori stranieri di venire a Rimini a lavorare». E’ un coro unanime quello delle aziende della Riviera. Che alla cronica carenza di personale aggiungono un’altra grave criticità: l’impossibilità ad avere manodopera extracomunitaria in tempo utile. Al punto che su 2.243 domande presentate lo scorso dicembre (come riporta uno studio condotto dal quotidiano economico “Il Sole 24 Ore”) non sarebbero corrisposti altrettanti arrivi.

“Così non funziona”

Spiega Eugenia Panciatichi, dell’ufficio ricerca personale Coldiretti Emilia Romagna: «Tramite click day abbiamo presentato, lo scorso febbraio, circa 200 offerte di lavoro ad altrettanti extracomunitari nel settore agricolo. Ebbene, le aziende orticole riminesi, così come gli agriturismi, non hanno visto nemmeno l’ombra di questi lavoratori stranieri. Perché le nostre ambasciate non hanno rilasciato, quando occorrevano, i nullaosta indispensabili per il loro ingresso in Italia. Una situazione paradossale».

La legione straniera

E quasi da non credere, se a denunciarla non fossero le stesse associazioni datoriali. Continua la funzionaria della Coldiretti: «Lo scorso anno, a causa di questi documenti mancanti, molte aziende riminesi sono state costrette a far marcire buona parte del proprio raccolto. Parliamo di un 30 per cento di produzione orticola che senza lavoratori, appunto, provenienti dal Marocco, dall’India, dal Bangladesh, dall’Albania, non è stata raccolta e, quindi, è stata fatta infracidire sul terreno. Con una buona fetta di fatturato perso per le imprese e per lo stesso territorio».

E quest’anno, con lo slittamento già annunciato del click day da febbraio a metà marzo, ai problemi di reperimento di personale immigrato (9.134 gli stranieri ricercati dalle imprese riminesi nel 2023, secondo Camera di Commercio) si potrebbero aggiungere anche quelli della mancata trasformazione dei contratti: da stagionali a fissi. «Certo - conferma Panciatichi -, ci sono aziende che, a primavera, potrebbero trasformare in assunzioni a tempo indeterminato molti impieghi precari, che, invece, rischiano di non poterlo fare. Perché senza l’ok degli uffici al prolungamento del permesso di soggiorno il lavoratore straniero è obbligato a lasciare l’Italia».

“L’ostacolo burocrazia”

E anche in questo caso siamo al paradosso. Da una parte le aziende disposte ad assumere, dall’altra lavoratori stranieri pronti a precipitarsi o a rimanere a Rimini. E in mezzo la solita burocrazia a frenare e pregiudicare tutto. Stigmatizza Davide Ortalli, direttore di Cna Rimini: «Questo click day invece di aiutare le aziende le penalizza. E lo dico con cognizione di causa. Nel febbraio 2023, ad esempio, alcune imprese nostre associate hanno partecipato alla giornata dedicata ai lavoratori stranieri. Per contratti di natura stagionale. Aspetta una settimana, aspetta un’altra settimana. Aspetta un mese. E il lavoratore non arrivava. Gli uffici competenti italiani non avevano rilasciato il nullaosta. Che alla fine è stato consegnato. Ma tra ottobre e novembre, quando ormai non serviva più. Assurdo».

Chiosa, allora, Gianluca Capriotti, segretario generale Confartigianato Rimini: «Dalle nostre aziende non abbiamo un riscontro positivo del click day. Al di là della corsa al click, una modalità che non ci pare proprio efficace, la complessità della burocrazia è un grosso ostacolo che s’aggiunge alla già soffocante mole di incartamenti e adempimenti alle quali le imprese sono sottoposte. E che hanno anche dei costi. Per non aggiungere poi l’aspetto della qualità del lavoro richiesto».

In che senso? «Le imprese cercano competenze, esperienze, oppure giovani ai quali trasferire professionalità tramite apprendistato e formazione. Magari ci sono settori nei quali il click day sortisce sicuramente effetti positivi. Secondo, noi, invece, non è la soluzione efficace per risolvere il problema della mancanza di manodopera».