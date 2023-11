Cinque incendi nella vecchia Questura di Rimini. Piromane di nuovo in azione

Allarme incendio all’interno dell’edificio di via Ugo Bassi che avrebbe dovuto ospitare la nuova Questura e che invece è diventato il manifesto del degrado della città di Rimini. Per la verità gli incendi sarebbero almeno cinque (inizialmente ne erano stati comunicati tre), tutti partiti all’interno delle varie palazzine che avrebbero dovuto accogliere la polizia di Stato, la Stradale e gli altri corpi delle Forze dell’Ordine, diventando una sorta di cittadella della sicurezza di Rimini. Verosimilmente, visti i numerosi inneschi, si tratta di incendi dolosi. Sul posto nel primo pomeriggio di oggi sono arrivati i mezzi dei vigili del fuoco nel tentativo di domare le fiamme. Sul posto, per le indagini, sono intervenuti i carabinieri.

Per Rimini si tratta di un nuovo episodio inquietante dopo che nella notte tra sabato e domenica sono state date alle fiamme sette macchine. Il piromane è di nuovo in azione. O ci sono più piromani in circolazione.