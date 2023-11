“Che tristezza la mia Rimini colpita dal degrado” - Gallery

“La vetrina di Rimini è un luogo infernale”. E’ l’amara segnalazione di un lettore che documenta il degrado in zona stazione con una serie di immagini. “Mostrare pubblicamente le ferite della mia città non è piacevole ma è doveroso quando queste diventano un’offesa all’intelligenza dei cittadini e lo dico perché sono esasperato. Pubblicare le foto e i video del degrado che affligge la vetrina più importante della nostra Rimini significa voler bene al territorio, amare i beni pubblici che ci circondano, custodire e apprezzare la bellezza dei luoghi e degli spazi che con le nostre tasse e il nostro senso civico abbiamo contribuito a finanziare, a costruire e a rendere più attraenti.

Io Rimini la amo e per questo dico con forza che non è accettabile vedere la mia città, candidata a “capitale italiana della Cultura 2026”, presentarsi ai milioni di turisti che ci visitano ogni anno con un piazzale antistante la stazione ferroviaria pieno zeppo di rifiuti, di bottiglie e cocci di vetro, di carta stagnola e di siringhe usate per assumere stupefacenti sparsi dappertutto; di materassi, vestiti e stracci che circondano gli alloggi di fortuna dei senza fissa dimora, degli spacciatori, degli avventori, spesso rissosi e ubriachi, che frequentano l’enorme parcheggio soprattutto nelle ore serali e notturne.

Lo scenario che ho appena descritto è identico a quello che si potrebbe trovare nei pressi di una stazione di una grande città o di una metropoli e invece tutto questo accade a Rimini. Anche in questi giorni di notevole affluenza turistica per Ecomondo. Mi piacerebbe che Rimini diventasse capitale italiana della Cultura nel 2026 ma a una condizione: il degrado che affligge la porta di ingresso della nostra città deve essere combattuto e sradicato perché la bellezza è un diritto, la cura dei nostri luoghi è un diritto, la tutela dell’incolumità dei cittadini e dei turisti è un diritto, la tranquillità di parcheggiare la propria auto e di prendere un treno o un taxi è un diritto. La cultura è un diritto: ma Cultura e degrado non possono stare insieme nello stesso luogo”.