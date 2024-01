Cgil, Uil e Cisl: «Aumenti nelle residenze protette graduali e in base alle Isee»

RIMINI. L’aumento delle rette coinvolgerà 1.200 famiglie solo a Rimini. Per questo anche la Romagna farà sentire la propria voce il 13 febbraio alla manifestazione convocata davanti alla sede della Regione Emilia-Romagna contro il rincaro delle residenze protette. Si parla di 4,10 euro al giorno a persona. «E’ necessario- affermano Cgil e Uil Rimini e Cisl Romagna insieme alle corrispondenti sigle anziani- che la Regione riveda le sue scelte a partire dalla sospensione degli effetti della delibera regionale per individuare soluzioni condivise, che gli eventuali aumenti siano graduali, che nella definizione delle rette si prenda in considerazione l’applicazione dell’Isee e che agli aumenti corrisponda trasparenza sui costi oltre ad un miglioramento della qualità dei servizi». Come dire che non si può addossare lo stesso peso alle famiglie povere e a quelle ricche. Ma la battaglia prosegue anche all’interno della Regione. L’azzurra Valentina Castaldini ha presentato una interpellanza in cui chiede di «cambiare il sistema di accreditamento delle prestazioni sociosanitarie e fare chiarezza sulla decisione della Regione di aumentarne le tariffe». Castaldini ricorda che questo aumento «non è stato concordato con gli enti locali» e allora si chiedono le «ragioni per cui non sono state avviate le interlocuzioni necessarie con gli enti locali in merito e le politiche tariffarie che intende portare avanti nei prossimi anni».