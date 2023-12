Celebrazione del Precetto Natalizio. Il comandante dei Vigili del fuoco dona il casco da intervento al vescovo di Rimini

Questa mattina alle 11 0 si è svolta all’interno del Duomo di Rimini la celebrazione eucaristica del Precetto Natalizio, celebrata dal Vescovo di Rimini Nicolò Anselmi. Erano presenti alla cerimonia tutte le autorità civili e militari, le associazioni di volontariato e combattentistiche, il questore di Rimini, il Prefetto e il Sindaco. A fine cerimonia è stata letta la Preghiera della Patria da un componente del 7° Vega di Miramare. Il Vescovo ha ringraziato tutti i componenti dei vari comparti per l’intenso lavoro svolto durante l’anno e ha augurato un sereno Natale a loro, alle famiglie e in particolare a chi in questo momento svolge l’attività lavorativa lontano da casa. Terminata la cerimonia, il Comandante dei Vigili del Fuoco di Rimini Ing. Piergiacomo Cancelliere ha voluto omaggiare sua Eccellenza con un simbolo molto importante per il Corpo Nazionale, un casco da intervento di colore rosso.