Cattolica, esenzione della tassa sui rifiuti: crescono i beneficiari

Sono 22 i nuovi nuclei famigliari ammessi all’esenzione della TcP, la tariffa corrispettiva puntuale sui rifiuti urbani. In totale, compresi i beneficiari confermati, il numero delle famiglie esentate per il 2024 sale a 92. Questo aumento è il risultato di misure adottate dall’Amministrazione per sostenere le fasce più vulnerabili, come la modifica della disciplina delle esenzioni con l’innalzamento del limite Isee da 9mila e 360 euro a 13mila euro e l’ampliamento delle categorie dei beneficiari attraverso l’inclusione, oltre ai nuclei anziani e alle famiglie di cui fa parte un soggetto con invalidità, anche di nuclei con minori di età inferiore a 3 anni e quelli in cui sono presenti lavoratori in situazione di crisi (cassa integrazione /riduzione dell’orario).

“In questo momento di difficoltà economica, che interessa un numero crescente di famiglie residenti nel nostro Comune, abbiamo ritenuto necessario destinare risorse aggiuntive per sostenere economicamente i nuclei familiari meno abbienti – spiega l’Assessore ai servizi socio-sanitari Nicola Romeo -. Abbiamo ampliato le fasce dei cittadini beneficiari dell'esenzione con il coinvolgimento, oltre che degli anziani, dei lavoratori che hanno perso temporaneamente il lavoro o che hanno visto una riduzione significativa del loro reddito annuale, così come delle giovani famiglie con minori inferiori ai 3 anni, alle quali questa Amministrazione rivolge particolare attenzione”.

Le nuove domande per l'esenzione, inviate entro il 10 maggio di quest'anno, insieme alla verifica dei requisiti per le richieste degli anni precedenti, hanno portato a un totale di 92 famiglie esentate per il 2024. Di queste, 70 avevano già presentato domanda negli anni precedenti e hanno confermato l'esenzione, mentre 22 sono nuove domande accolte per quest'anno. Queste ultime includono famiglie anziane, famiglie con membri disabili e famiglie con bambini sotto i tre anni.