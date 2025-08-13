Casteldelci: “Prevenzione in neurologia”. Venerdì 14 agosto incontro con il professor Antonello Bonci

“Prevenzione in neurologia”: incontro con il professor Antonello Bonci all’Eco Park. Il Comune di Casteldelci invita tutti all’incontro dedicato alla prevenzione in neurologia, che si terrà venerdì 14 agosto, alle 18.30 presso l’Eco Park. Sarà un’occasione unica per ascoltare Antonello Bonci, uno dei massimi esperti internazionali nel campo delle neuroscienze, che condividerà con il pubblico conoscenze e consigli preziosi per prendersi cura della salute del cervello. La serata sarà articolata in due momenti: una relazione scientifica chiara e accessibile, seguita da una sessione di domande e risposte aperta a tutti, per stimolare il dialogo e approfondire i temi di maggiore interesse.

«Crediamo che la prevenzione sia un gesto di responsabilità verso se stessi e la comunità - dichiara il sindaco di Casteldelci - con iniziative come questa vogliamo promuovere la cultura della salute e il benessere collettivo».

L’ingresso è libero e aperto a tutti. Vi aspettiamo per condividere insieme un momento di crescita e consapevolezza in una delle località più suggestive del nostro territorio.