Carovita, Urbinati (Federconsumatori): “Il 2024 sarà un anno lacrime e sangue, ecco perché”

Se il 2023 è stato un anno duro per le famiglie, il 2024 rischia di essere, addirittura, peggiore: quasi da lacrime e sangue». E’ lo scenario a tinte fosche che Graziano Urbinati, presidente Federconsumatori, dipinge per Rimini e provincia. Tra carovita che resterà alto (prezzi dei generi alimentari in primis), e bollette del gas destinate a subire un forte aumento, già da gennaio. Sottolinea Urbinati: «Secondo i dati della Cgia Mestre (vedi altro articolo in pagina, ndr) nel biennio 2022-2023 i riminesi hanno perso, in potere d’acquisto, oltre 7 mila euro, quasi tre stipendi lordi, uno stipendio e mezzo l’anno. E, da nostre stime, molto attendibili purtroppo, quest’anno la perdita aumenterà ulteriormente».

Carrello della spesa

I calcoli sono presto fatti. Spiega il presidente dell’associazione provinciale dei consumatori: «Se il 2023 si era chiuso con un mese di dicembre in cui i prezzi al carrello della spesa erano aumentati, rispetto allo stesso mese del 2022, del 5,9% e sul 2021 del +14%, considerando il +8,1% del 2022 sull’anno precedente, nel 2024 dobbiamo aggiungere anche la forte incidenza che i costi energetici torneranno ad avere sulle famiglie. Questo perché il governo ha deciso di aumentare l’iva sul metano dal 5% attuale al 22% ordinario. Una vera e propria stangata, che comporterà, già da questo mese, un incremento in bolletta del +13% per una famiglia tipo che consuma annualmente 1400 metri cubi». Continua Urbinati: «Ma non finisce qui. Perché il rialzo dell’imposta sul valore aggiunto si andrà a sommare alla riduzione dei benefici per le famiglie più povere, che ne usciranno doppiamente bastonate. Visto che oltre al sensibile ritocco dell’Iva si troveranno a fare i conti anche con un’altra decisione incomprensibile del governo, quella del ritorno al regime di bonus sociale ordinario, che se fino allo scorso dicembre 2023 veniva assegnato, come aiuto per calmierare le bollette, a famiglie con Isee fino a 15 mila euro, oppure, in presenza di almeno quattro figli, fino a 30 mila euro, dal 1° gennaio 2024 sarà concesso solo a quelle famiglie con Isee molto più bassa, 9.530 euro, oppure, in presenza di almeno quattro figli, fino a 20 mila euro. Risultato? Poveri sempre più penalizzati e marginalizzati».

Aumento dei divari

Così il vantaggio di cui le famiglie riminesi e italiane avevano goduto per il calo complessivo che il prezzo del gas aveva avuto sul mercato europeo svanirà presto. Tra l’altro in un territorio, come quello riminese, in cui il reddito medio pro capite è di appena 19.441 euro annui, il più basso della regione, e le pensioni tra le 800 e le 900 euro al mese, anche in questo caso le più basse dell’Emilia Romagna. «E dove i mutui a tasso variabile – aggiunge Urbinati – hanno subìto un incremento del +44% sul 2022, pari a 212 euro in più di rata mensile da pagare alla banca, 2549 euro l’anno, e del +64% sul 2021; il calo dei depositi bancari ha toccato il -6,3%: risparmi sempre più erosi, dunque; e i prodotti legati alla salute - visite mediche private, farmaci, e prestazioni ambulatoriali - sono cresciuti del +2,9%». E’ qui che Federconsumatori punta il dito contro tutti i governi che si sono succeduti «anche se quest’ultimo – fa notare Urbinati - ha aumentato ulteriormente il divario tra sanità pubblica e privata, a favore di quest’ultima naturalmente, tagliando gli stanziamenti alla sanità pubblica di ben 4 miliardi».

La richiesta di intervento

Da qui la proposta di una patrimoniale. Chiosa, infatti, il presidente di Federconsumatori: «Sarebbe ora che a mettere le mani in tasca fossero i ricchi, quelli veri. Per questo come associazione chiediamo l’introduzione di una tassa dell’1% sui patrimoni da 5,4 milioni a 8 milioni di euro, del 2% sui patrimoni da 8 milioni a 20,9 milioni, del 3% sui patrimoni oltre i 20,9 milioni di euro. Lo Stato di ritroverebbe, così, con un gettito di 15,7 miliardi di euro da destinare, magari, alla sanità. Mentre ad essere “colpiti” sarebbero solo 50 mila italiani, su una popolazione di 59 milioni».