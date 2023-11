Caritas di Rimini, in un anno 800 persone in più

«Nel 2022 le Caritas di tutta la diocesi hanno incontrato 5.407 famiglie. Quasi 800 nuclei in più rispetto al 2021, per un totale di oltre 10mila persone. E la questione più urgente rimane quella della casa». Sono numeri che non lasciano indifferenti, quelli riferiti dal rapporto Caritas 2022 sulle povertà, illustrato ieri mattina in conferenza stampa dalla curatrice del report, Isabella Mancino. Sono 43 le Caritas parrocchiali della Diocesi che, negli scorsi mesi, hanno lavorato ininterrottamente per garantire sostegno a famiglie e singoli in difficoltà. Perché in una comunità, come ricordato dal vescovo Anselmi, «non si può essere indifferenti ai figli che soffrono». «Tutti devono pensare a tutti - rammenta il religioso - a chi è vicino e a chi viene da lontano. Perché contro la povertà serve una solidarietà a 361 gradi».

Nel rapporto Caritas 2022, le nuove presenze risultano essere il 40% (+6% sul 2021). Di queste gli stranieri sono saliti del 7% (per un totale del 58,4%), con netta prevalenza della percentuale di ucraini e pakistani, sfollati di guerra. Ma a bussare alle porte della Caritas, per la prima volta, sono stati anche molti italiani. «Sono passati dai 1.704 del 2019 ai 2.134 del 2022 - spiega Isabella Mancino -. A oggi rappresentano il 39,5% del totale». Su quest’ultimo dato, rimarca la curatrice del rapporto, molto ha inciso la pandemia. «Il 57% di loro è diventato povero dopo il Covid - puntualizza -. La maggior parte ha un titolo di studio basso e appartiene alla fascia d’età media». E a gravare su italiani e stranieri che hanno chiesto aiuto all’associazione, come è emerso, è sempre la spada di Damocle della «casa che non si trova».