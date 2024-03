SAN GIOVANNI IN MARIGNANO. In via al mare a San Giovanni in Marignano verso le 13, alcuni operai che effettuavano scavi per la posa della fibra ottica hanno incidentalmente rotto una conduttura di media pressione del gas metano. La strada è stata interrotta e allontanati gli abitanti della zona. I vigili del fuoco di Cattolica sono intervenuti sul posto. Sono in corso lavori di chiusura del gas a monte del danno.