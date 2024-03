Bonaccini: «Tra non molto deciderò la mia candidatura alle Europee»

BOLOGNA. “Tra non molto” Stefano Bonaccini scioglierà le riserve sulla sua candidatura alle europee. “Davvero non abbiamo ancora deciso”, ha detto oggi il presidente dell’Emilia-Romagna e del Pd a Tagadà, su La7. “Non ho mai deciso da solo e non lo farò nemmeno questa volta”, sottolinea poi il governatore. “Insieme al Pd decideremo dove e come posso essere utile se si riterrà che posso essere ancora utile”, specifica.

Intanto oggi il governatore ha incontrato l’ambasciatore di Spagna in Italia, Miguel Fernández-Palacio. Al centro dell’incontro supercalcolo, cooperazione istituzionale all’interno delle reti internazionali, sviluppo sostenibile, blue economy, ricerca sanitaria e lotta al cambiamento climatico.

“Tra Spagna ed Emilia-Romagna c’è una lunga tradizione di amicizia e cooperazione, che si esprime anche attraverso la collaborazione nell’ambito di reti internazionali, con particolare attenzione all’area del Mediterraneo- afferma Bonaccini-. Gli accordi che in questi anni abbiamo stretto con la Generalitat Catalana e con la Generalitat Valenciana puntano a rafforzare ulteriormente un’alleanza strategica tra territori che sono tra i più avanzati d’Europa. L’incontro di oggi, per il quale ringrazio l’ambasciatore Miguel Fernández-Palacio, ha permesso di rilanciare questi legami e di definire linee di azione comuni, a partire dalla collaborazione nell’ambito commerciale, tecnologico e dello sviluppo sostenibile”.