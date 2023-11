Biagio Antonacci per il Capodanno, esultano le associazioni di categoria: “Porterà tantissimi turisti”

Mancano ancora due mesi, ma la macchina organizzativa del “Capodanno più lungo del mondo” è già in moto. Corre veloce. Ed è in grado di ufficializzare l’artista più atteso, destinato all’evento degli eventi: il “concertone” del 31 dicembre a ingresso gratuito. Lo spettacolo musicale più atteso, dopo da tre anni di silenzio Covid, che richiamerà migliaia di appassionati a piazzale Fellini.

Quando, intorno alle 22, sul palco montato al lato del Grand hotel, nel bel mezzo del Parco del mare, salirà Biagio Antonacci (altro servizio a pagina 23), uno dei cantautori italiani più amati dal grande pubblico. Con l’immancabile spettacolo di fuochi d’artificio sul mare allo scoccare della mezzanotte.

“Va bene così”

Commenta, soddisfatta, Patrizia Rinaldis, presidente dell’Associazione albergatori riminesi: «Finalmente il ritorno alla spiaggia, dopo tre anni di allontanamento forzato causa Covid e di concentramento di iniziative in area centro storico. E finalmente il ritorno del concertone, che, vista la fama di Antonacci, sono sicura calamiterà in città tantissimi turisti. E ho parlato di spiaggia appositamente, per dare un messaggio chiaro, di rinascita delle due anime riminesi: quella antica, rappresentata dall’Arco di Augusto, dal Ponte di Tiberio, da Piazza Malatesta, e quella moderna, contrassegnata da Marina centro e dal lungomare».

“Bene, bravi, bis”

Dito alto, quindi, quello della Rinaldis, per promuovere la programmazione comunale delle festività di Natale.

Al quale fa seguito quello del direttore di Confesercenti, Mirco Pari: «Il mare deve essere sempre al centro della proposta turistica, per cui bene questa spalmatura diffusa degli eventi. Che dà al turista anche un’ampia possibilità di scelta».

Sarà un cartellone-appuntamenti davvero ricco quello che allieterà le festività natalizie. E che prenderà il via, il 25 novembre, con l’accensione delle luci di Natale, all’unisono in tutta la Romagna, e proseguirà con più di 100 appuntamenti che, attraversando generi musicali diversi, accompagneranno residenti e forestieri fino all’Epifania.

La settima luna

Tutto sotto il segno della “Settimana delle sette lune”, slogan lanciato da Claudio Cecchetto, coordinatore dei grandi eventi per Visit Romagna, che dovrebbe trasferire il sentiment estivo della Notte Rosa alle Festività.

Sottolinea Davide Ortalli, direttore Cna: «Non ci è stato ancora ufficializzato il cartellone degli appuntamenti, tuttavia ritengo che quest’offerta diffusa mare-centro sia davvero positiva. Così come l’allungamento degli eventi dal Natale all’Epifania, che rientra in quella politica di destagionalizzazione tanto auspicata. Da parte nostra, riproporremo l’iniziativa il “Mercato dei sogni” con tanto di postazioni di artigianato artistico in via Poletti».

“Tutto bene, ma”

Ma nel coro di “sì” alla politica comunale degli eventi c’è anche chi lancia richieste. Come quelle avanzate da Gianni Indino, presidente provincia Confcommercio, all’assessore regionale al turismo, Andrea Corsini, e al direttore di Apt, Emanuele Burioni, nel corso di un incontro tenutosi, ieri, nella sede dell’Azienda di promozione turistica di Rimini. «In Germania, Austria, Svizzera - commenta Indino - ci sono periodi di vacanze già stabilite per l’anno prossimo, per questo abbiamo sollecitiamo una campagna promozionale rapida per dare modo a quei turisti di scegliere con anticipo la nostra destinazione per il 2024. Non solo. Chiediamo anche, sul territorio romagnolo, l’intensificazione delle fermate dei treni che provengono dalla Svizzera, dall’Austria e dalla Germania. E il potenziamento dei voli nazionali e internazionali in arrivo e in partenza dall’aeroporto Fellini. Fino al rafforzamento della partecipazione alle fiere internazionali e della comunicazione nei Paesi europei».