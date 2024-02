Bellaria Igea Marina. Il candidato sindaco del Pd, Baldassarri: “Punto su cultura e inclusione”

Restituire a Bellaria il suo sogno: un’identità fatta di inclusione». È il cavallo di battaglia di Ugo Baldassarri candidato sindaco del Pd alle amministrative di giugno. Nato a Rimini nel 1963, Baldassarri si è laureato in Architettura a Firenze nel 1988 e ha iniziato il percorso in politica dal 1995 come candidato al consiglio comunale nella civica “Rimini Città Aperta” in seguito confluita nei Democratici. Nel 1999, assieme ai democratici è stato candidato nella lista di centrosinistra, eletto consigliere e nominato vice sindaco della giunta Scenna. Nel 2004 si presenta come capolista della Margherita e viene rieletto: di nuovo vice sindaco con delega Bilancio e sport e dal 2007 al Turismo. Nel 2013 è segretario del Pd locale e rientra in consiglio nel 2015 come capogruppo.

Ma com’è nato l’interesse per la politica? «Si cerca di perderla (ride, ndr) ma resta una passione più forte di qualsiasi avversità. Ho respirato la politica sin da bambino, visto che mio padre è stato sindaco della città dal 1977 al 1985». Nessun dubbio sugli statisti che l’hanno ispirato: il politico e teologo Giuseppe Dossetti (1913-1996) e l’ex presidente del Consiglio Bettino Craxi (1934-2000). Più in generale prova una certa nostalgia per gli anni in cui partecipare alla vita pubblica era considerato un valore e non qualcosa di inquinato alle radici». Il percorso politico, del resto, assume i contorni di un iter pedagogico «facendo perdere la presunzione e rendendo impermeabili ai colpi bassi».

In quanto architetto, se diventasse sindaco rivoluzionerebbe la trama urbana? «Quello di Bellaria Igea Marina – spiega - è un tessuto consolidato su cui è difficile incidere. Ma qualora si presentassero occasioni per innovare, andranno colte senza timori».

E come invertire la rotta in una città roccaforte degli avversari? «Il mio scopo è restituire motivazione al centrosinistra e farlo tornare alle urne. Da quando si è insediato al governo, il centrodestra non ha rappresentato il cambiamento auspicato da molti e come sindaco - chiarisce - è stato più rivoluzionario Andrea Gnassi a Rimini di Enzo Ceccarelli a Bellaria. In questo solco si inserisce la mia proposta per dare un nuovo indirizzo alla città e renderla orgogliosa di se stessa – dice -. Per farlo occorre varare un percorso anche culturale che conduca all’affermazione di un’identità forte, capace di cogliere i valori dell’inclusione».